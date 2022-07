Fichera | Mondiali scherma Milano 2023 evento d' insieme che riguarda tutto il paese

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “La realtà dei fatti è che questo è und'cheil. Se in 113 anni di storianon ha mai ospitato un campionato del mondo di, che sarà l'unicodi qualifica olimpica che assegnerà i pass per Parigi 2024. E' un campionato del mondo cheile il sistema Istituzionale. A me piace vederlo non come undie della Lombardia, ma che parte dae dalla Lombardia e coinvolgeil sistema sport e il sistema”. Così Marcopresidente del Comitato organizzatore dei ...

"Dopo dodici edizioni consecutive tra Mondiali e Olimpiadi, per me è stato diverso guardare dagli spalti" ha detto. "Ogni gara sarà importante e sarà un Mondiale di altissimo livello per tutti". Milano ha ricevuto al Cairo la bandiera della Fie. É dunque partito il conto alla rovescia per l'ottavo Mondiale che verrà ospitato dall'Italia, per la prima volta in una città 'culla' della scherma.