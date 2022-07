Ferrovia di area vasta | gli industriali dicono sì - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 28 luglio 2022) "Due buone notizie, oggi, per i nostri territori e per le imprese qui localizzate; da un lato vediamo che finalmente si è sbloccata la vicenda della galleria di Serravalle, e grazie all'acquisto delle ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Via libera al progetto della Circonvallazione ferroviaria di #Trento, opera da un 1,5 miliardi di euro (di cui 930 fina… - TgrRaiTrentino : Via libera al progetto della Circonvallazione ferroviaria di #Trento, opera da un 1,5 miliardi di euro (di cui 930… - porrettana : RT @AMoDo4: Da una ferrovia dismessa alla #greenway “Ferrovia Ciclabile Lucana”. E’ il #progetto “Paesaggi ferroviari lucani” ideato e cura… - MartaDj1 : RT @AnsaSardegna: Istat: senza ferrovia, anche Nuoro è 'area interna'. Con il capoluogo barbaricino anche Enna, Isernia e Matera #ANSA http… - AnsaSardegna : Istat: senza ferrovia, anche Nuoro è 'area interna'. Con il capoluogo barbaricino anche Enna, Isernia e Matera #ANSA -

"Due buone notizie, oggi, per i nostri territori e per le imprese qui localizzate; da un lato vediamo che finalmente si è sbloccata la vicenda della galleria di Serravalle, e grazie all'acquisto delle ......è sospeso fra Pavia e Belgioioso per la presenza di alberi sui binari Nel corso della scorsa notte solo i Vigili del fuoco di Milano hanno dovuto effettuare oltre 120 interventi solo nell'della ...Daria Orlandi, delegata alle infrastrutture per la Confindustria Toscana nord, dà pieno appoggio alla metropolitana di superfice ...La caduta di due grossi alberi ha causato, la scorsa notte, l'interruzione della linea ferroviaria tra Mortara e Milano. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano. (ANSA ...