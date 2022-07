“Fenomeni violenti”. Giuliacci rovina il weekend degli italiani: chi si deve preoccupare (Di giovedì 28 luglio 2022) Pioggia e temporali a disturbare il weekend, l'ultimo di luglio in una calda estate come non si vedeva da anni. Il colonnello Mario Giuliacci, in un articolo sul proprio sito, avverte tutti: “Tanto caldo, ma anche pioggia e temporali forti. La previsione meteo per oggi e domani vede una situazione piuttosto movimentata. Tutto a causa di una perturbazione atlantica che, nel muoversi al di là delle Alpi, con la sua coda scivolerà anche sulla nostra Penisola, dove renderà piuttosto instabile l'atmosfera. Saranno quindi giornate divise fra caldo intenso e forti temporali”. “È - sottolinea il meteorologo - una settimana sicuramente più vivace rispetto a quelle precedenti, e anche nelle prossime ore l'instabilità favorirà la formazione di un po' di temporali. Nella giornata odierna acquazzoni e temporali si concentreranno più che altro su Alpi e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Pioggia e temporali a disturbare il, l'ultimo di luglio in una calda estate come non si vedeva da anni. Il colonnello Mario, in un articolo sul proprio sito, avverte tutti: “Tanto caldo, ma anche pioggia e temporali forti. La previsione meteo per oggi e domani vede una situazione piuttosto movimentata. Tutto a causa di una perturbazione atlantica che, nel muoversi al di là delle Alpi, con la sua coda scivolerà anche sulla nostra Penisola, dove renderà piuttosto instabile l'atmosfera. Saranno quindi giornate divise fra caldo intenso e forti temporali”. “È - sottolinea il meteorologo - una settimana sicuramente più vivace rispetto a quelle precedenti, e anche nelle prossime ore l'instabilità favorirà la formazione di un po' di temporali. Nella giornata odierna acquazzoni e temporali si concentreranno più che altro su Alpi e ...

tempoweb : Arrivano #pioggia e temporali a rovinare l’#estate. Mario #Giuliacci avvisa: “Fenomeni violenti” #meteo #28luglio… - elide_in : @sergei36658524 “Eppure” come se la tua minima esperienza personale valesse in egual maniera rispetto a uno dei fen… - CristinaLivetti : @Stemar7Denari Purtroppo è così. Dopo una siccità così prolungata, nel momento in cui dovesse piovere si formerebbe… - AlbertoBelfiori : @SimoneMoriOff Con le temperature del mediterraneo rischiamo fenomeni sempre più violenti. - Claudio16041404 : @PBerizzi Che uno vestito come uno spacciatore nigeriano con macchinone da spacciatore può essere scambiato per sp… -