Fenerbahce-Dinamo Kiev | cori pro Putin dai tifosi turchi | l’Uefa apre una inchiesta

(Di giovedì 28 luglio 2022)ha aperto un’suiproscanditi ieri sera a Istanbul daideldurante il match di qualificazione ai gironi della prossima Champions League con la, una delle principali squadre ucraine. In una notaha precisato che l’nasce dal “presunto comportamento immorale” dei supporter del. Le autorità ucraine hanno condannato l’episodio, avvenuto dopo un gol della, che alla fine si è imposta 2-1 sulla squadra turca e ha passato il turno in virtù dello 0-0 dell’andata. L’ambasciatore ucraino ina, Vasyl Bodnar, si è detto “rattristato”. “Non capiremo mai le parole ...

AGI - Coda polemica al preliminare di Champions League tra Fenerbahce e Dinamo Kiev, vinto dalla squadra ucraina per 2 - 1 a Istanbul; dopo il gol vittoria degli ospiti nei supplementari, migliaia di tifosi turchi hanno intonato cori per il presidente russo, ... LA UEFA APRE UN'INCHIESTA SUI CORI PRO PUTIN DURANTE Fenerbahce-Dinamo Kiev La Uefa, infine, ha aperto un'inchiesta sui cori inneggianti al presidente russo Vladimir Putin da parte dei tifosi del Fenerbahce. Durante la partita tra Fenerbahce e Dinamo Kiev, i tifosi turchi hanno inneggiato cori in favore di Vladimir Putin ...