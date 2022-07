Federugby e Credito Sportivo ancora insieme per lo sviluppo della palla ovale (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Rugby e l’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per supportare, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’Ics, la realizzazione e la riqualificazione di impianti sicuri, accessibili e all’avanguardia dal punto di vista tecnico e tecnologico, anche in chiave energetica”. Lo annuncia la Fir dal suo sito. “Elementi centrali dell’accordo, siglato dai presidenti dell’Ics e della Fir, Andrea Abodi e Marzio Innocenti, sono i prodotti Top of The Sport, dedicato alle Federazioni sportive nazionali, e Mutuo Light 2.0 – Fsn, per gli affiliati. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Federazione Italiana Rugby e l’Istituto per il, banca sociale per losostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per supportare, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall’Ics, la realizzazione e la riqualificazione di impianti sicuri, accessibili e all’avanguardia dal punto di vista tecnico e tecnologico, anche in chiave energetica”. Lo annuncia la Fir dal suo sito. “Elementi centrali dell’accordo, siglato dai presidenti dell’Ics eFir, Andrea Abodi e Marzio Innocenti, sono i prodotti Top of The Sport, dedicato alle Federazioni sportive nazionali, e Mutuo Light 2.0 – Fsn, per gli affiliati. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il ...

