Federica Panicucci, la foto a bordo piscina non convince tutti: realtà o Photoshop? (Di giovedì 28 luglio 2022) Federica Panicucci si sta godendo l’estate e la pausa dagli impegni lavorativi, in attesa che la stagione televisiva riprenda a pieno ritmo con l’inizio di settembre. LEGGI ANCHE: — Estate in diretta, Roberta Capua resta di stucco quando passa la linea all’inviata. E’ successo tutto in diretta In questi giorni, conduttrice è stata a Forte dei Marmi e su Instagram ha pubblicato una foto in cui la si vede distesa a bordo piscina, fasciata in un bikini blu, intenta a lavorare sulla sua tintarella. Federica Panicucci in bikini a Forte dei Marmi, i commenti su Instagram La forma fisica impeccabile ha suscitato numerosi complimenti da parte dei fan, ma nel bel mezzo della maggior parte dei commenti positivi, è spuntato qualche utente non convinto del tutto della ... Leggi su funweek (Di giovedì 28 luglio 2022)si sta godendo l’estate e la pausa dagli impegni lavorativi, in attesa che la stagione televisiva riprenda a pieno ritmo con l’inizio di settembre. LEGGI ANCHE: — Estate in diretta, Roberta Capua resta di stucco quando passa la linea all’inviata. E’ successo tutto in diretta In questi giorni, conduttrice è stata a Forte dei Marmi e su Instagram ha pubblicato unain cui la si vede distesa a, fasciata in un bikini blu, intenta a lavorare sulla sua tintarella.in bikini a Forte dei Marmi, i commenti su Instagram La forma fisica impeccabile ha suscitato numerosi complimenti da parte dei fan, ma nel bel mezzo della maggior parte dei commenti positivi, è spuntato qualche utente non convinto del tutto della ...

infoitcultura : Scoppia l’amore a Mattino 5, ma Federica Panicucci non apprezzerebbe - infoitcultura : Mattino 5, 'amore dietro le quinte'. Federica Panicucci furiosa: viene giù Mediaset - redazionerumors : La conduttrice, complice la location meravigliosa, si è fatta ritrarre in bikini a Forte dei Marmi, dove sta trasco… - giugiov : RT @dea_channel: relax al sole per la divina Federica Panicucci ??????????????? - fabiochiarugi : RT @dea_channel: relax al sole per la divina Federica Panicucci ??????????????? -