Federica Panicucci al mare, ma stavolta non arrivano solo complimenti: “Si vede…” (Di giovedì 28 luglio 2022) Federica Panicucci bikini, splendida a quasi 55 anni. La conduttrice si sta godendo l’estate a Forte dei Marmi dopo una stagione televisiva impegnativa e in vista di nuovi progetti sempre sul piccolo schermo. Oltre a Mattino Cinque sarà infatti alla guida di Back to school su Italia1. Ma ora, dopo la fuga alle Maldive e in attesa che la stagione televisiva riprenda a pieno ritmo con l’inizio di settembre è ancora tempo di mare, sole e relax per la presentatrice. E anche di aggiornamenti su Instagram, dove spesso condivide foto che fanno impazzire i suoi tanti fan. Federica Panicucci bikini: “La foto è ritoccata” Che Federica Panicucci abbia un fisico invidiabile è cosa nota. E dire che, secondo quanto raccontato da lei stessa, non sta seguendo una vera e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)bikini, splendida a quasi 55 anni. La conduttrice si sta godendo l’estate a Forte dei Marmi dopo una stagione televisiva impegnativa e in vista di nuovi progetti sempre sul piccolo schermo. Oltre a Mattino Cinque sarà infatti alla guida di Back to school su Italia1. Ma ora, dopo la fuga alle Maldive e in attesa che la stagione televisiva riprenda a pieno ritmo con l’inizio di settembre è ancora tempo di, sole e relax per la presentatrice. E anche di aggiornamenti su Instagram, dove spesso condivide foto che fanno impazzire i suoi tanti fan.bikini: “La foto è ritoccata” Cheabbia un fisico invidiabile è cosa nota. E dire che, secondo quanto raccontato da lei stessa, non sta seguendo una vera e ...

