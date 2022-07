Fabrizio Bosso quartet in concerto il 29 luglio per la rassegna itinerante “La musica che gira intorno”

FalcoOrnella : Nell ambito delle manifestazioni estive Vedi Napoli e poi torni, venerdì 29 luglio ore 21,00 Largo San Martino Napo… - bruno_albjazz1 : Nell’ambito delle manifestazione estiva Vedi Napoli e poi torni,venerdì 29 luglio ore 21 Largo San Martino Napoli,R… - Fara_Music : ??CAUSA MALTEMPO?? Il concerto di Franco D’Andrea sarà recuperato domani alle 21.30 in apertura di Fabio Zeppetella… - Fara_Music : ??A causa del temporale improvviso la serata del 27 Luglio è annullata. Ci vediamo domani sera con il concerto di F… - terninrete : Terni: anche Mario Biondi, Christian De Sica, Fabrizio Bosso, J.P. BImeni a Umbria Jazz Weekend dal 15 al 18 settem… -

ècampania

In chiusura, il 18,in quartetto con ospite Nico Gori (clarinettista e sassofonista di straordinaria versatilità), presenterà per la prima volta 'We wonder', un omaggio al genio ...Venerdì29 luglio, appuntamento con la musica diQuartet a Largo San Martino. Un concerto ricco di 'consapevolezza del valore del fare musica insieme' e di come questo aspetto possa ... Fabrizio Bosso Quartet in concerto al Vomero - ècampania ”Vedi Napoli e poi… torni” – “La musica che giro intorno” presenta FABRIZIO BOSSO Quartetin concertovenerdì 29 luglio Largo San ...Enzo Avitabile in concerto con l’Orchestra Napoletana di Jazz, Venditti e De Gregori live all'Arena Flegrea, musica e teatro al Maschio Angioino per la rassegna Estate a Napoli e i suggestivi percorsi ...