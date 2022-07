F1 | Sebastian Vettel dice addio alle corse | “Oltre il pilota c’è altro”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’annuncio del quattro volte campione del Mondo di F1tedesco dell’Aston Martin, quattro volte campione del mondobasta. La sua carriera nella Formula Uno e nei motori si chiuderà al termine della stagione 2022., che proprio oggi, 28 luglio, ha aperto il suo account Instagram ha sfruttato la piattaforma per dare l’annuncio. “Oggi annuncio il mio ritiro dalla Formula 1 alla fine della stagione 2022. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare, ma sento che è più importante spiegare le ragioni alla base della mia decisione”. Leggi anche: F1, le scuse di Piquet ad Hamilton: “Errori nella traduzione” Ilrimarca più volte come i motori abbiano rappresentato la sua vita ma non lo rappresentino in toto. Non ci ...