F1, Sebastian Vettel annuncia il ritiro. Il quattro volte Campione del Mondo saluterà a fine stagione (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastian Vettel ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il tedesco appenderà il casco al chiodo al termine del 2022, lasciando così la F1 dopo 15 stagioni sulla cresta dell’onda e quattro titoli mondiali in bacheca. A dare l’annuncio è stato lo stesso pilota attraverso un comunicato stampa diffuso dalla Aston Martin, la sua attuale scuderia. La comunicazione giunge alla vigilia del GP di Ungheria, che andrà in scena nel weekend a Budapest. Il 35enne ha speso queste parole per annunciare il suo addio: “Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in F1 negli ultimi quindici anni. Negli ultimi due sono stato un pilota della Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è chiaro che è stato fatto tutto il ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)hato il propriodall’attività agonistica. Il tedesco appenderà il casco al chiodo al termine del 2022, lasciando così la F1 dopo 15 stagioni sulla cresta dell’onda etitoli mondiali in bacheca. A dare l’annuncio è stato lo stesso pilota attraverso un comunicato stampa diffuso dalla Aston Martin, la sua attuale scuderia. La comunicazione giunge alla vigilia del GP di Ungheria, che andrà in scena nel weekend a Budapest. Il 35enne ha speso queste parole perre il suo addio: “Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche in F1 negli ultimi quindici anni. Negli ultimi due sono stato un pilota della Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, è chiaro che è stato fatto tutto il ...

