F1, Sebastian Vettel annuncia il ritiro a fine stagione (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastian Vettel ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione 2022. Il pilota tedesco, 4 titoli mondiali con la Red Bull, e con un passato in Ferrari fatto di alti e bassi, ha deciso di smettere con il Circus. Attualmente in Aston Martin, non è stato protagonista di una buona prima metà di stagione, complice anche una vettura poco prestante in qualifica. La notizia era nell’aria, ma nelle ultime settimane sembrava possibile un suo rinnovo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022)hato ildalla Formula 1 a2022. Il pilota tedesco, 4 titoli mondiali con la Red Bull, e con un passato in Ferrari fatto di alti e bassi, ha deciso di smettere con il Circus. Attualmente in Aston Martin, non è stato protagonista di una buona prima metà di, complice anche una vettura poco prestante in qualifica. La notizia era nell’aria, ma nelle ultime settimane sembrava possibile un suo rinnovo. SportFace.

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 SEBASTIAN VETTEL ANNUNCIA IL RITIRO A FINE STAGIONE: IL PILOTA DELL'ASTON MARTIN HA VINTO 4 TITOLI MON… - spiderdanpo : Sebastian Vettel che si iscrive ai social solo per dirvi che smette di correre in formula 1 alla fine di questa sta… - CiroNoEuro : RT @sportface2016: +++Sebastian #Vettel annuncia il ritiro a fine stagione+++#F1 - jsainzlipa : RT @sofiwithoutph: e adesso chi farà le cose alla sebastian vettel? chi farà le battutine alla fia? chi punterà il dito in cielo? chi contr… - hilaris__ : RT @ansiogenaaf: Sebastian Vettel io non ti perdonerò mai per avermi rovinato l'annuncio del tuo ritiro dalla Formula 1 perché hai deciso d… -