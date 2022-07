F1, Piero Ferrari: “Siamo tutti con Leclerc! E’ il simbolo della scuderia” (Di giovedì 28 luglio 2022) Necessario voltare pagine. E’ con questo spirito che la Ferrari dovrà affrontare il weekend del GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista magiara la F1-75 dovrebbe garantire una prestazione all’altezza delle aspettative per contrastare la forza della Red Bull. Ci si attende, ovviamente, anche una risposta da parte del monegasco Charles Leclerc. Il Ferrarista, in testa al GP di Francia, è incappato in un brutto errore che ha avuto delle ripercussioni di non poco conto sulle classifiche piloti e costruttori. Leclerc, nel caso specifico, è a -63 dal leader Max Verstappen, a segno a Le Castellet. Da parte dell’asset di Maranello si vuol dare fiducia al pilota del Principato, come ribadito da Piero Ferrari: “Siamo tutti con Leclerc. Un errore non ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Necessario voltare pagine. E’ con questo spirito che ladovrà affrontare il weekend del GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista magiara la F1-75 dovrebbe garantire una prestazione all’altezza delle aspettative per contrastare la forzaRed Bull. Ci si attende, ovviamente, anche una risposta da parte del monegasco Charles Leclerc. Ilsta, in testa al GP di Francia, è incappato in un brutto errore che ha avuto delle ripercussioni di non poco conto sulle classifiche piloti e costruttori. Leclerc, nel caso specifico, è a -63 dal leader Max Verstappen, a segno a Le Castellet. Da parte dell’asset di Maranello si vuol dare fiducia al pilota del Principato, come ribadito da: “con Leclerc. Un errore non ...

