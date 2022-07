F1 GP Ungheria 2022, Leclerc: “Ho sbagliato, ma bisogna guardare avanti. Crederò nel titolo fino alla fine” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Rimuginare sul mio errore non serve a nulla. Ho sbagliato, mi è costato molti punti e ne sono consapevole: odio cercare scuse e dire ‘è stato il vento, è stato un uccello, è stato questo o quell’altro’, sono io che guido la macchina e sono io che sbaglio, dunque me ne prendo la piena responsabilità”. Lo ha detto Charles Leclerc durante la conferenza stampa dei piloti in vista del Gp d’Ungheria. Ora il pilota monegasco vuole però guardare avanti: “Devo concentrarmi al 100% per questo weekend, cercare di ottenere il miglior risultato possibile e provare a vincere questa gara. Penso che avremo una macchina veloce. L’Hungaroring è una pista dove in passato ho fatto fatica, ma è stato cosi’ anche per l’Australia e quest’anno ho disputato un ottimo weekend a Melbourne. Spero quindi che questo ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “Rimuginare sul mio errore non serve a nulla. Ho, mi è costato molti punti e ne sono consapevole: odio cercare scuse e dire ‘è stato il vento, è stato un uccello, è stato questo o quell’altro’, sono io che guido la macchina e sono io che sbaglio, dunque me ne prendo la piena responsabilità”. Lo ha detto Charlesdurante la conferenza stampa dei piloti in vista del Gp d’. Ora il pilota monegasco vuole però: “Devo concentrarmi al 100% per questo weekend, cercare di ottenere il miglior risultato possibile e provare a vincere questa gara. Penso che avremo una macchina veloce. L’Hungaroring è una pista dove in passato ho fatto fatica, ma è stato cosi’ anche per l’Australia e quest’anno ho disputato un ottimo weekend a Melbourne. Spero quindi che questo ...

