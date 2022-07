F1, GP Ungheria 2022. Ferrari all’ultima spiaggia. Doppietta obbligata all’Hungaroring per tenere vivo l’obiettivo iridato (Di giovedì 28 luglio 2022) La Formula Uno si appresta ad archiviare l’infuocato tour de force di luglio, un mese durante il quale sono stati programmati ben 4 GP! Da domani a domenica andrà in scena il Gran Premio di Ungheria, appuntamento che assumerà i connotati di “ultima spiaggia” per le ambizioni iridate della Ferrari e di Charles Leclerc. D’altronde l’esito della gara disputata a Le Castellet ha rappresentato un potenziale punto di svolta dell’intero campionato. Il monegasco ha commesso un errore marchiano, finendo in testacoda e andando a sbattere contro le barriere mentre era in testa. In questo modo, il ventiquattrenne del Principato non solo ha dovuto incassare il terzo ritiro della stagione, ma ha anche servito la vittoria a Max Verstappen su un piatto d’argento. L’olandese ha ringraziato per l’inaspettato cadeau, involandosi a +63 nel Mondiale ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) La Formula Uno si appresta ad archiviare l’infuocato tour de force di luglio, un mese durante il quale sono stati programmati ben 4 GP! Da domani a domenica andrà in scena il Gran Premio di, appuntamento che assumerà i connotati di “ultima” per le ambizioni iridate dellae di Charles Leclerc. D’altronde l’esito della gara disputata a Le Castellet ha rappresentato un potenziale punto di svolta dell’intero campionato. Il monegasco ha commesso un errore marchiano, finendo in testacoda e andando a sbattere contro le barriere mentre era in testa. In questo modo, il ventiquattrenne del Principato non solo ha dovuto incassare il terzo ritiro della stagione, ma ha anche servito la vittoria a Max Verstappen su un piatto d’argento. L’olandese ha ringraziato per l’inaspettato cadeau, involandosi a +63 nel Mondiale ...

