EYOF 2022, risultati 27 luglio: sette medaglie per l'Italia nella terza giornata (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri, mercoledì 27 luglio, nella terza giornata di gare agli EYOF 2022 di Banská Bystrica, in Slovacchia, sono arrivate altre sette medaglie per l'Italia: quattro ori, due argenti ed un bronzo sono confluiti nel carniere degli azzurrini, che è sempre più ricco. Ori dall'atletica leggera, con Alice Pagliarini nei 100 metri piani femminili, e dal nuoto con Lucia Principi nei 200 rana femminili, Jacopo Borbotti nei 200 misti maschili ed Alessandro Ragaini, Davide Passafaro, Lorenzo Ballarati e Filippo Bertoni nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Argenti dal nuoto con Alessandro Ragaini nei 200 farfalla maschili e Lorenzo Ballarati nei 100 stile libero maschili, bronzo dalla ginnastica artistica con Arianna Grillo.

