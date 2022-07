EYOF 2022 | arrivano altre tre medaglie d’oro per l’Italia tra ginnastica e nuoto

(Di giovedì 28 luglio 2022) Altra giornata dal bottino ricco per la Nazionale italiana al Festival olimpico della gioventù europea () in corso di svolgimento a Banská Bystrica, in Slovacchia. Nella Mixed Pair disi esaltano Riccardo Villa e Arianna Grillo che agguantano la medagliaimponendosi nell’ultimo atto sulla Germania. Due orianche dale portano la firma di Alice Dimaggio, trionfatrice nei 100 farfalla, e di Davide Passafaro, primo nei 50 stile libero. Seconda piazza e medaglia d’argento invece per Daniele Del Signore nei 200 dorso. Doppia medaglia nell’atletica: argento per Lorenza De Noni negli 800 metri, mentre arriva il bronzo nei 200 metri per Elisa Marcello. Nel ciclismo la prova in linea vede terza Beatrice Temperoni. Altro bronzo nel judo, con Sara Corbo, nella categoria -63kg.

...femminile che domani tornerà in campo per la semifinale dell'European Youth Olympic Festival () ... Romania, Polonia, Bulgaria Pool B : Serbia, Italia , Slovenia, Slovacchia Lunedì 25 luglio......femminile che domani tornerà in campo per la semifinale dell'European Youth Olympic Festival () ... Romania, Polonia, Bulgaria Pool B : Serbia, Italia , Slovenia, Slovacchia Lunedì 25 luglio...(robyspezzigu) Grande prova di Elisa Marcello agli Eyof 2022, il festival olimpico della gioventù europea in corso a Banska Bystrica, in Slovacchia. La velocista asseminese tesserata per l'Atletica Va ...Gli azzurri in Slovacchia. Questi i convocati dal responsabile delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani: Giulia Buzzi (Prosport Acqua), Alice Bonini (Team Trezzo), Alice Dimaggio (Olimpica S ...