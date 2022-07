(Di giovedì 28 luglio 2022) “Sotto ildeldiSevera”, rassegna promossa dalla Regionee organizzata dalla società regionalecrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del(29 luglio), alle ore 21 presenta:Rei in concerto e, special guest,Rei (nella foto), torna dal vivo in questa estate 2022 con un nuovo tour tutto suo dopo aver accompagnato alla batteriaper il suo Volevo Fare la Rockstar Tour. Il 6 maggio è stato pubblicato il suo nuovo singolo “Un Momento di Felicità” che la vede nuovamente al fianco della Cantantessa. Il brano è lavorato interamente dalle due Artiste che hanno ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #eventi -Colosseo Quadrato dell' Eur ??#26luglio ?dalle 21:00 ??Cerimonia di presentazione di… - italiaserait : Eventi Lazio – Domani Marina Rei e Carmen Consoli ‘Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa’ - AntonioLaurenzi : @RiccardoBerini @Vitellozzo Allora rimani a fantasticare non romperci i coglioni, queste sono le cifre esatte, le t… - Nessuno37321207 : RT @nzingaretti: Nei prossimi mesi tutto il mondo vedrà i Pratoni del Vivaro nel Comune di Rocca di Papa grazie ai mondiali di #equitazione… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Coni: Malagò, Roma ha vocazione genetica per grandi eventi. Dopo rinuncia a Olimpiadi 2024 l'aria è cambiata completamen… -

Agenzia ANSA

... UN SERVIZIO DELLA REGIONE. APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL ... TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DIIN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL ...... UN SERVIZIO DELLA REGIONE. APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL ... TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DIIN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL ... Coni: Malagò, Roma ha vocazione genetica per grandi eventi - Lazio “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, ...Nel Lazio oggi, giovedì 28 luglio, si registrano 4609 nuovi casi positivi (-315) su 26033 tamponi, dei quali 4342 molecolari e 21691 antigenici. Sono invece 6373 le persone guarite e 16 i morti regist ...