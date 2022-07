Europei femminili | Germania-Francia 2-1 | la decide Popp

(Di giovedì 28 luglio 2022) Una doppietta di Alexandrabasta allaper piegare lanella seconda semifinale degli. Le teutoniche s’impongono per 2-1 e centrano per la nona volta nella loro storia la finale di questa manifestazione. Le ragazze di Voss-Tecklenburg hanno la meglio grazie all’esperienza e alla forza della loro capitana in una partita tutt’altro che facile. L’attaccante classe ’91 va a segno al 40° e al 76°, salendo così a quota 6 reti nel torneo, al pari dell’inglese Mead, sua prossima avversaria nell’atto conclusivo di domenica 31 luglio a Wembley. Alexandra, 31 anni, mattatrice di.Illusorio il pari francese alla fine del primo tempo con Diani, che beneficia della sfortunata e involontaria deviazione del ...

Commenta per primo Nella seconda semifinale degli, ad avere la meglio è la Germania che sconfigge 2 - 1 la Francia. Le tedesche raggiungono quindi la finale dove affronteranno l'Inghilterra che nell'altra semifinale ha sconfitto la ...Inghilterra - Germania è la finale degli2022: ecco di seguito le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming di questo atto conclusivo. A Wembley sale l'attesa per l'assegnazione del titolo continentale. Le ...La Germania vola in finale degli Europei femminili di calcio 2022 grazie alla doppietta siglata da Alex Popp ai danni della Francia ...L’Inghilterra vola in finale degli europei femminili e l’ex calciatore brittanico David Beckham si congratula per l’importante successo ...