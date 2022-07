Europei femminili di calcio: la finale sarà Inghilterra-Germania (Di giovedì 28 luglio 2022) Siamo arrivati, finalmente, all’ultimo atto degli Europei femminili di calcio 2022. Una manifestazione, tutta in rosa, che non ha dato molto soddisfazione al nostro movimento calcistico nazionale: l’Italia di Milena Bertolini, infatti, non è riuscita a superare il proprio raggruppamento mettendo insieme un pareggio e due sconfitte nelle tre partite disputate contro Francia, Islanda e Belgio. Una Caporetto da dimenticare il prima possibile guardando, fortemente, l’orizzonte verso il futuro. Non saranno, invece, cattivi ricordi per Inghilterra e Germania: le due Nazionali sono riuscite a conquistarsi un posto al sole nella finalissima del massima rassegna calcistica di categoria del Vecchio Continente. Ultimo passettino e la gloria eterna premierò una delle due selezioni in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Siamo arrivati, finalmente, all’ultimo atto deglidi2022. Una manifestazione, tutta in rosa, che non ha dato molto soddisfazione al nostro movimento calcistico nazionale: l’Italia di Milena Bertolini, infatti, non è riuscita a superare il proprio raggruppamento mettendo insieme un pareggio e due sconfitte nelle tre partite disputate contro Francia, Islanda e Belgio. Una Caporetto da dimenticare il prima possibile guardando, fortemente, l’orizzonte verso il futuro. Non saranno, invece, cattivi ricordi per: le due Nazionali sono riuscite a conquistarsi un posto al sole nella finalissima del massima rassegna calcistica di categoria del Vecchio Continente. Ultimo passettino e la gloria eterna premierò una delle due selezioni in ...

