Euro 2032, l'Italia si candida: 'La Figc ha chiesto l'impegno da parte del governo' (Di giovedì 28 luglio 2022) "Il 26 luglio ho spedito al premier Draghi una mail per chiedere un provvedimento, come richiesto dalla Uefa, per presentare un dossier in vista della scadenza del 16 novembre così da presentare la ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) "Il 26 luglio ho spedito al premier Draghi una mail per chiedere un provvedimento, come ridalla Uefa, per presentare un dossier in vista della scadenza del 16 novembre così da presentare la ...

sportface2016 : #Gravina: 'Ho scritto a #Draghi per candidare l'#Italia a ospitare #Euro2032' - EugeneAndHisAxe : @riconoscibile @FelipeKarmelo Nel 2032 non esiste più l'euro da più di venti anni. - riconoscibile : @EugeneAndHisAxe @FelipeKarmelo il partito si fa nel 2028 per partecipare alle elezioni del 2032, in tempo per ripr… - WineNewsIt : .@Champagne, obiettivo 2032: #fatturato verso gli 11,5 miliardi di dollari e occhi sull’#Asia. Nel 2021 giro d’affa… - cronachedigusto : Champagne, boom sui mercati asiatici: le vendite a quota 11,5 miliardi entro il 2032: La crescita record post-pande… -