Esondazione | paesi travolti da fango e detriti | danni | cittadini evacuati e feriti

(Di giovedì 28 luglio 2022) Esondano i torrenti Re e Cobello tra Niardo e Braone, nella Val Camonica, provincia di Brescia nella regione Lombardia. Il forte temporale che si è scatenato nella serata di mercoledì 27 luglio provocato l’dei due torrenti con acqua,che si sono riversati lungo le strade, rese impraticabili, e circa una cinquantina di persone evacuate dalle proprie abitazioni. Come riporta Primalavalcamonica.it, la strada statale 42 è rimasta bloccata tutta notte e le operazioni di pulizia daisono ancora in corso. Tre anziane sono state soccorse dal 118 e trasportate negli ospedali di Esine e Lovere e nei comuni di Niardo e Braone sono stati allestiti due centri di raccolta per i; gli abitanti di Braone sono stati portati a Ceto, mentre quelli di Niardo a ...

Questo lo scenario nei paesi dell'Alta Vallecamonica, nel Bresciano, colpiti dal maltempo e dall'esondazione del torrente Re che ha coinvolto Braone e Niardo. Cinquanta persone sono state evacuate. I Vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza i due comuni. Video - La furia dell'acqua su Niardo e Braone, massi e detriti invadono le strade, gli abitanti rimasti sul posto spazzano via il fango. I volontari e vigili del fuoco accorsi anche da Sondrio e Como.