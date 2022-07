Esodo estivo | le giornate da bollino rosso e nero | ecco quando partire

fisco24_info : Vacanze: Aspi, via a esodo estivo da fine settimana, bollino rosso 6 agosto: (Adnkronos) - È previsto a partire dal… - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #EsodoEstivo ??? In vista degli spostamenti verso le località turistiche, Viabilità Italia ha predis… - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #EsodoEstivo ??? In vista degli spostamenti verso le località turistiche, Viabilità Italia ha predis… - LuceverdeMilano : ?? #Autostrade #EsodoEstivo ??? In vista degli spostamenti verso le località turistiche, Viabilità Italia ha predis… - LuceverdeRadio : ? #Autostrade #EsodoEstivo ??? ?Viabilità Italia ha predisposto il Piano esodo estivo 2022 contenente : ????Previsi… -

È prevista a partire dal prossimo fine settimana l'inizio della fase più intensa dell'con traffico in aumento, in particolar modo nei week - ...È prevista a partire dal prossimo fine settimana l'inizio della fase più intensa dell'con traffico in aumento in particolar modo nei fine settimana. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 ...Il primo, vero weekend da bollino rosso è alle porte: secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, che gestisce metà della rete nazionale a pagamento, il pomeriggio di venerdì 29, la mattina e il ...È prevista a partire dal prossimo fine settimana l'inizio della fase più intensa dell'esodo estivo con traffico in aumento, in particolar modo nei week-end ...