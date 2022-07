Esclusiva del Foglio: il documento dell'accordo tra Berlusconi, Meloni e Salvini (Di giovedì 28 luglio 2022) In Esclusiva ecco il documento del vertice di centrodestra con cui Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'accordo per la premiership e i collegi. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Inecco ildel vertice di centrodestra con cui Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'per la premiership e i collegi.

ilfoglio_it : 'L'obiettivo della Russia è l’annientamento del popolo ucraino. Dal primo giorno dell’invasione russa in Ucraina ve… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con lo specialista Dott. #Zanon, responsabile del progetto Sport Med del gruppo Habilita e con… - tvdellosport : MAIGNAN MA CHE COMBINI? Sul retropassaggio di Krunic, il portiere rossonero rischia di combinarla grossa. Per fort… - iamnotaheroine : RT @TonyRunPause: Porca puttana, siamo qua a darvi notizie in esclusiva GRATIS, vi concediamo l'onore di leggere analisi mediche e finanzia… - EllequadroTL : RT @GenovaEventi: Castello D'Albertis a Genova è il luogo ideale per un'esperienza gastronomica e culturale! ?? ?? Ti aspetta un aperitivo al… -