Escherichia coli in mare, vietato fare il bagno in 28 punti della riviera romagnola (Di giovedì 28 luglio 2022) Valori anomali sono emersi in 28 campioni prelevati da altrettante acque di balneazione in mare Adriatico tra Goro e Cattolica, coinvolgendo sostanzialmente tutti i comuni costieri e portando all'emanazione di divieti di balneazione. Si tratta, rende noto Arpae, di una concentrazione superiore al valore limite di Escherichia coli. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha chiesto un incontro tecnico a Regione Emilia-Romagna, Ausl, Arpae e alle altre amministrazioni locali per una «contingenza - scrive il primo cittadino - senza alcuna spiegazione tecnica né logica visto che, ad esempio a Rimini, a causa della siccità le paratie a mare non vengono aperte da quasi un mese e mezzo e la stessa Hera, che gestisce il ciclo integrato delle acque, ha formalmente comunicato di non avere ...

