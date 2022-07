Ermal Meta rompe il silenzio sulla malattia: "Non sto morendo..", la verità del cantante (Di giovedì 28 luglio 2022) Le condizioni di salute di Ermal Meta lo costringono a salutare momentaneamente il palco e a rinunciare a due date del tour. Il cantante, però, rassicura i fan. Sta destando preoccupazione in queste ultime ore la condizione di salute di Ermal Meta. il cantautore ha annullato diversi impegni lavorativi, concerti che lo vedevano protagonista, e si è mostrato ai fan in alcuni scatti. Il problema che lo affligge gli impedisce di salire sul palco. Il cantautore ha rassicurato i fan che non è nulla di grave. Gli basterà un po' di riposo e le cure adeguate. Ma di cosa si tratta? Cos'è che gli impedisce di salire sul palco? Ermal Meta: cosa impedisce al cantante di esibirsi? Cominciata martedì, la situazione di Ermal Meta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 28 luglio 2022) Le condizioni di salute dilo costringono a salutare momentaneamente il palco e a rinunciare a due date del tour. Il, però, rassicura i fan. Sta destando preoccupazione in queste ultime ore la condizione di salute di. il cantautore ha annullato diversi impegni lavorativi, concerti che lo vedevano protagonista, e si è mostrato ai fan in alcuni scatti. Il problema che lo affligge gli impedisce di salire sul palco. Il cantautore ha rassicurato i fan che non è nulla di grave. Gli basterà un po' di riposo e le cure adeguate. Ma di cosa si tratta? Cos'è che gli impedisce di salire sul palco?: cosa impedisce aldi esibirsi? Cominciata martedì, la situazione di...

