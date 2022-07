Ennesima tragedia negli Usa legata alle armi ed al degrado (Di giovedì 28 luglio 2022) A Muncie, nell'Indiana, accade tutto in pochi minuti: un bimbo di 6 anni prende la pistola dalla cassaforte dei suoi, poi spara e uccide la sorellina Bimbo di 6 anni spara e uccide la sorellina di 5 su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) A Muncie, nell'Indiana, accade tutto in pochi minuti: un bimbo di 6 anni prende la pistola dalla cassaforte dei suoi, poi spara e uccide la sorellina Bimbo di 6 anni spara e uccide la sorellina di 5 su Donne Magazine.

lecco_notizie : Cgil Lecco dopo l’ennesima tragedia sul lavoro: “Si continua a morire come 50 anni fa” - martamacbeal : Oggiono piange Enrico Pedretti. I sindacati: “Ennesima tragedia sul lavoro” - agro24tw : Ennesima tragedia sul lavoro. Imprenditore di 55 anni muore schiacciato nel nolano. - ritella_ : RT @su_sartadori: Oggi un’ennesima tragedia, un’altra persona schiacciata da un luogo ed una società che non fa altro che pressare per aver… - AragornsBestie : RT @su_sartadori: Oggi un’ennesima tragedia, un’altra persona schiacciata da un luogo ed una società che non fa altro che pressare per aver… -