Energia, Regione Lazio presenta il Piano 2050: 100% di fonti rinnovabili (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrivare a coprire il 100% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili entro il 2050. Riducendo il parco macchine del 40%, rendendo efficienti energicamente 680mila edifici, e portando a – 84% i consumi termici. È l’obiettivo del Piano Energetico della Regione Lazio, presentato questa mattina a Roma nella sede della Regione dal presidente Nicola Zingaretti e dall’assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi. Il Piano, un documento di 1300 pagine disponibile da oggi sul sito della Regione, è un aggiornamento del documento firmato del 2020 ma ritenuto “già obsoleto in vista del Green New Deal. Questo nuovo Piano, invece, non invecchierà così rapidamente”, ha detto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrivare a coprire ildel fabbisogno energetico daentro il. Riducendo il parco macchine del 40%, rendendo efficienti energicamente 680mila edifici, e portando a – 84% i consumi termici. È l’obiettivo delEnergetico dellato questa mattina a Roma nella sede delladal presidente Nicola Zingaretti e dall’assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi. Il, un documento di 1300 pagine disponibile da oggi sul sito della, è un aggiornamento del documento firmato del 2020 ma ritenuto “già obsoleto in vista del Green New Deal. Questo nuovo, invece, non invecchierà così rapidamente”, ha detto ...

Nutizieri : Aumento costi energia e materie prime, Regione approva nuovo “prezziario” - RealCivitella : RT @c_dorsi: AGGIORNAMENTO #prezzario @Reg_Campania 2022 x assorbire gli effetti del rincaro delle materie prime e dell’energia, come previ… - c_dorsi : AGGIORNAMENTO #prezzario @Reg_Campania 2022 x assorbire gli effetti del rincaro delle materie prime e dell’energia,… - liberismorisor1 : RT @Icios007: In Lombardia si ricicla e recupera circa il 90% dei rifiuti: due terzi come materia, un terzo come combustibile per produrre… - RockSirius1 : RT @Icios007: In Lombardia si ricicla e recupera circa il 90% dei rifiuti: due terzi come materia, un terzo come combustibile per produrre… -