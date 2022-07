Emilia Romagna, allarme Escherichia Coli nel Riminese (Di giovedì 28 luglio 2022) La costa della provincia di Rimini, in Emilia Romagna, è stata colpita dall'Escherichia Coli. I valori del batterio superano i limiti normativi. Escherichia Coli, divieto di balneazione in Emilia Romagna su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) La costa della provincia di Rimini, in, è stata colpita dall'. I valori del batterio superano i limiti normativi., divieto di balneazione insu Donne Magazine.

sbonaccini : La Commissione Ue ha approvato il Programma attuativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo so… - MediasetTgcom24 : Batteri oltre limiti, stop al bagno in mare in 28 punti dell'Emilia Romagna #emiliaromagna - ilfoglio_it : Il giusto no al M5s, il veto sbagliato a Renzi e le idee anti Meloni (il fascismo no, non c’entra). Intervista al g… - stepadpv : RT @SkyTG24: Una 'situazione anomala', ecco le ragioni - Nutizieri : Qualità dell'aria, nuovo bando della Regione per rottamare i veicoli più inquinanti di Comuni e Unioni… -