Emergenza, torrente straripato: cittadine bresciane evacuate (Di giovedì 28 luglio 2022) La natura è una forza incontrollabile. Improvvisamente, una piccola variazione climatica può sorprendere l'uomo e creare mille problemi. Questo in sintesi è quello che successo nella nottata di ieri, quando due cittadine nel Bresciano sono entrati in stato di Emergenza. Braone e Niardo infatti sono state colpite da un'importante scaricata di maltempo. Questo avvenimento ha di fatto causato molti problemi alla popolazione, non preparata ad un simile avvenimento dall'oggi al domani. Il problema principale che ha colpito la zona lombarda è stata la grande quantità di precipitazioni. A causa delle forti piogge infatti, il torrente del Re e straripato oltre il suo canale e ha causato l'Emergenza generale. I vigili del fuoco hanno iniziato prontamente a evacuare gli abitanti più a rischio dei due paesini ...

