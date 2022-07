Elezioni | Toninelli | “Non c’è più il campo largo? Evviva Senza il Pd siamo più liberi e forti”

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Non c’è più ilfinalmente. Abbiamo visto quanto il M5s abbia perso in forza propulsiva e in progetti e leggi con l’alleanza con il Pd. Il Pd ora parla di salario minimo ma quando era con noi c’era la legge depositata in commissione e mica la spingevano”. A dirlo all’Agenzia Vista è il senatore ed ex ministro del Movimento 5 stelle, Danilo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... la mamma del reddito di cittadinanza Catalfo, l'ex ministro alle Infrastruttureche ... Questo significa che, come è noto, lesono dietro l'angolo, il prossimo 25 settembre e i ...D'altro canto, altri parlamentari - come Danilo- puntano a mantenere fissa la norma: " ... «Non c'è più il campo largo Evviva. Siamo finalmente liberi», così Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle. «Abbiamo visto quanto il M5S abbia perso in forza propulsiva e in progetti e legg ...