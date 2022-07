**Elezioni: sondaggista Noto, 'sindaci per Di Maio? Poco tempo, ora campagna da leader'** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - La rete dei sindaci a sostegno della lista Di Maio farà da volano ai consensi? "Di Maio non ha sbagliato strategia, ma con la crisi di governo improvvisa, il quadro è cambiato. La sua ipotesi era valida prima dello scioglimento delle Camere; i sindaci soprattutto nelle grandi città avrebbero potuto fare da volano, se ci fosse stato più tempo. Di Maio ormai dovrebbe fare una campagna da leader". Così all'Adnkronos risponde il sondaggista Antonio Noto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - La rete deia sostegno della lista Difarà da volano ai consensi? "Dinon ha sbagliato strategia, ma con la crisi di governo improvvisa, il quadro è cambiato. La sua ipotesi era valida prima dello scioglimento delle Camere; isoprattutto nelle grandi città avrebbero potuto fare da volano, se ci fosse stato più. Diormai dovrebbe fare unada". Così all'Adnkronos risponde ilAntonio

TV7Benevento : Elezioni, sondaggista Noto: '20% a Fi con Berlusconi? Se sarà campagna di valore, + 6-7%' - - fisco24_info : Elezioni, sondaggista Noto: '20% a Fi con Berlusconi? Se sarà campagna di valore, + 6-7%': (Adnkronos) - 'Il leader… - italiaserait : Elezioni, sondaggista Noto: “20% a Fi con Berlusconi? Se sarà campagna di valore, + 6-7%” - BelforteLeonela : @aciapparoni Come ha detto il sondaggista non c'è nulla di certo al momento niente é scontato lo si è visto in tutt… - ManuPalo67 : @agorarai MASIA #agorarai @agorarai EX SONDAGGISTA DI #MENTANA PD& #RENZI E CHE I SUOI SONDAGGI SONO FATTI SOLO S… -