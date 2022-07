Elezioni, sondaggista Noto: "20% a Fi con Berlusconi? Se sarà campagna di valore, + 6-7%" (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Una discesa in campo di Silvio Berlusconi potrebbe portare Forza Italia al 20 per cento alle Elezioni? "Glielo auguriamo, ma sembra improbabile. Berlusconi è un osso duro, ha un popolo di affezionati per cui non va sotto una soglia minima, ma i numeri dei sondaggi danno Forza Italia tra il 7 e il 10 per cento. Quindi, anche considerando il 'terzo nuovo elettorato' che ogni partito guadagna ad ogni elezione, alla luce del flusso di consensi nuovi che entrano e vecchi che escono, la dimensione del 20% pare azzardata". Lo dice all'Adnkronos il sondaggista Antonio Noto che aggiunge: "Se la campagna elettorale sarà di valore, Fi potrà superare il compenso del flusso di voti in entrata ed uscita, recuperando anche 6-7 punti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Una discesa in campo di Silviopotrebbe portare Forza Italia al 20 per cento alle? "Glielo auguriamo, ma sembra improbabile.è un osso duro, ha un popolo di affezionati per cui non va sotto una soglia minima, ma i numeri dei sondaggi danno Forza Italia tra il 7 e il 10 per cento. Quindi, anche considerando il 'terzo nuovo elettorato' che ogni partito guadagna ad ogni elezione, alla luce del flusso di consensi nuovi che entrano e vecchi che escono, la dimensione del 20% pare azzardata". Lo dice all'Adnkronos ilAntonioche aggiunge: "Se laelettoraledi, Fi potrà superare il compenso del flusso di voti in entrata ed uscita, recuperando anche 6-7 punti ...

