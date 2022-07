Elezioni, si dimette il sindaco di Ottaviano: sarà candidato alle Politiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Il sindaco di Ottaviano (Napoli) Luca Capasso si è dimesso per candidarsi alle prossime Elezioni Politiche. Capasso è stato eletto per la prima volta sindaco del comune vesuviano nel 2013 ed è stato riconfermato nel 2018, in entrambi i casi sostenuto da una coalizione di centrodestra. In un post pubblicato su Facebook spiega le ragioni della scelta “ponderata e frutto di un’ampia riflessione”. “La normativa vigente – scrive – pone un sindaco in carica in una condizione di ineleggibilità ad una eventuale carica di deputato o senatore. Questo vuol dire che io mi metto in discussione ancora una volta per il mio territorio, a viso aperto e nel pieno rispetto delle regole, come sempre faccio da quando mi occupo di politica, come sempre faccio nella mia vita. Tra qualche ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildi(Napoli) Luca Capasso si è dimesso per candidarsiprossime. Capasso è stato eletto per la prima voltadel comune vesuviano nel 2013 ed è stato riconfermato nel 2018, in entrambi i casi sostenuto da una coalizione di centrodestra. In un post pubblicato su Facebook spiega le ragioni della scelta “ponderata e frutto di un’ampia riflessione”. “La normativa vigente – scrive – pone unin carica in una condizione di ineleggibilità ad una eventuale carica di deputato o senatore. Questo vuol dire che io mi metto in discussione ancora una volta per il mio territorio, a viso aperto e nel pieno rispetto delle regole, come sempre faccio da quando mi occupo di politica, come sempre faccio nella mia vita. Tra qualche ...

