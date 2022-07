Linkiesta : Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi Il #Pd sta costruendo un pol… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, il sondaggista Mannheimer non ha dubbi su #Calenda: 'Se si alleasse con #Renzi farebbe il b… - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” - - AlexBorgogno : @PoliticaPerJedi Pierluigi Bersani è ancora il segretario che ha portato il PD al 25% e 27% (cam e sen) alle elezio… -

Il leader di Italia Viva: 'Le alleanze si fanno sulle idee, non sulle poltrone'. Raggiunta l'intesa nel centrodestra sulla premiership: chi otterrà più voti, indicherà il presidente del ...Verso le: l'inizio della campagna elettorale in tempo reale Punti chiave 09:08: "Per Letta no veti Avrà fatto due conti su di me" 08:25: Salvini, ieri ha prevalso ...Verso le elezioni politiche, la diretta di oggi: cosa succede Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico Letta, sull'assenza di veti per eventuali alleanze con Matteo Renzi «Il Pd in queste ...''Costruiremo alleanze elettorali con chi porta valore aggiunto, chi arriva con spirito costruttivo e chi si approccia senza porre venti'', spiega Enrico Letta.