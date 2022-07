Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare un appello a tutti i partiti: qui c’è una situazione serissima, sono molto preoccupato. C’è un problema d’inflazione, il costo della bolletta è sempre più alto, la campagna elettorale deve continuare sui battibecchi, le discussioni, o su quello da fare? Prima si deve decidere cosa fare”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Agorà” su Rai3. “La politica oggi sembra impazzita, forse è il caldo. Io partirei prima dai contenuti per fare la coalizione, però se mi chiedono un nome dico che ripartirei da Draghi. Se ci sarà una situazione di pareggio, è chiaro che se la destra stravince vorrà decidere lei. Il mio sogno e il mio dolore è che il punto di ripartenza doveva e dovrà essere Draghi. Io vorrei l’elezione diretta del presidente del Consiglio”, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei fare un appello a tutti i partiti: qui c’è una situazione serissima, sono molto preoccupato. C’è un problema d’inflazione, il costo della bolletta è sempre più alto, la campagna elettorale deve continuare sui battibecchi, le discussioni, o su quello da fare? Prima si deve decidere cosa fare”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, ospite di “Agorà” su Rai3. “La politica oggi sembra impazzita, forse è il caldo. Io partirei prima dai contenuti per fare la coalizione, però se mi chiedono un nome dico chei da. Se ci sarà una situazione di pareggio, è chiaro che se la destra stravince vorrà decidere lei. Il mioe il mio dolore è che il punto di ripartenza doveva e dovrà essere. Io vorrei l’elezione diretta del presidente del Consiglio”, ...

Linkiesta : Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi Il #Pd sta costruendo un pol… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, il sondaggista Mannheimer non ha dubbi su #Calenda: 'Se si alleasse con #Renzi farebbe il b… - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - giornali_it : **Elezioni: Renzi, 'Meloni va sconfitta su contenuti non su fantasmi'** #28luglio #QuotidianiNazionali… - nestquotidiano : Elezioni, Renzi “Il mio sogno è ripartire da Draghi” -