Elezioni | Renzi | ' E' caduto il veto del Pd? Si saranno fatti due conti'

Linkiesta : Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi Il #Pd sta costruendo un pol… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, il sondaggista Mannheimer non ha dubbi su #Calenda: 'Se si alleasse con #Renzi farebbe il b… - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - Giornaleditalia : #enricolettamatteorenzielezionipolitiche2022 Elezioni politiche 2022, Letta: 'Nessun veto a Renzi'. Lui ribatte: 'H… - PaoloX68 : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Salvini dopo l’intesa sui collegi: “Su flat tax, nucleare e ponte sullo Stretto centrodestra uni… -

Se Italia Viva va da sola ha la certezza di fare almeno il 5%, ma io non faccio politica per un seggio, vorrei parlare di idee', ha chiosatoconfermando di candidarsi. 'Sono rimasto colpito ...Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne faccio un discorso di poltrone', afferma. A chi gli domanda se lascerà la politica nel caso in cui non dovesse centrare l'obiettivo replica: ...«Matteo Renzi L'ho già detto, noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno». Nella sera del compromesso raggiunto all'interno del centrodestra, ...Vittorio Sgarbi distrugge in mille pezzi Matteo Renzi. Il deputato e critico d’arte ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook in cui ...