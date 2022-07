Elezioni | Renzi | ' Berlusconi presidente Senato? Siamo seri | deve fare padre nobile' **

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Mi candidato, non so se al".di Palazzo Madama lo voterebbe? "Dai,, no. Ma io dico per lui, non ho mai votato, ma oggiva aiutato ail, vederlo staccare la spina al governo Draghi mi spiace, chi gli sta accanto dovrebbe consigliarlo meglio.ha guidato più governi di tutti, ha una sua riconoscibilità a livello internazionale, lo vuoi rimettere nell'agone politico?". Così il leader di Iv Matteo, ospite di Agorà Estate su Rai3.

Linkiesta : Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva #Draghi Il #Pd sta costruendo un pol… - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, il sondaggista Mannheimer non ha dubbi su #Calenda: 'Se si alleasse con #Renzi farebbe il b… - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - GiuseppeMargio1 : Le loro priorità: nucleare e ponte sullo Stretto... Elezioni, la diretta – Salvini dopo l’intesa sui collegi: “Su f… - qnazionale : Elezioni, Enrico Letta: 'Si vince solo uniti. Con Renzi nulla di personale' -

Verso le: l'inizio della campagna elettorale in tempo reale Punti chiave 09:08: "Per Letta no veti Avrà fatto due conti su di me" 08:25: Salvini, ieri ha prevalso ..."Contrario a Meloni premier E perché dovrei E' giusto lasciare la scelta italiani e non alle logiche di partiti, ma non c'è nessuna vittoria scontata". Esclude un premier esterno ai tre leader di ...ROMA (ITALPRESS) - Chi vuole costruire una coalizione vera, sui contenuti, sa dove trovarci. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua enews.Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Partiamo dai contenuti per fare la coalizione, ma se vuole un nome secco io ripartirei da Draghi e si ripartirà da lì se ci sarà una situazione di pareggio, se ...