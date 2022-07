Elezioni Provinciali | cominciate le operazioni | ecco da dove arriva il primo voto

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono iniziate puntuali alle ore 8.00 ledipresso il Seggio Elettorale del PalaTedeschi alla via Antonio Rivellini di Benevento per l’Elezione del Presidente della Provincia. IlElettore è stato un Consigliere comunale di Apollosa. Il Seggio, presieduto dal dott. Gianpaolo Signoriello, composto dal personale della Provincia, è coadiuvato da Volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Ledisi svolgono nel rispetto dei protocolli di sanificazione degli ambienti per la prevenzione del contagio da Covid 19. L’Elettore accede al Seggio dall’area di parcheggio n. 6 del PalaTedeschi (alla destra dell’ingresso pedonale principale) e segue un percorso appositamente indicato con colori diversi per la fascia demografica ...

