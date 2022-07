Elezioni Provincia, Lombardi è imprendibile: i risultati in tempo reale (Di giovedì 28 luglio 2022) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Iniziato alle 22, al PalaTedeschi, lo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Benevento. La sfida è tra Antonio Calzone, sindaco di Reino, e Nino Lombardi, sindaco di Faicchio. Questi i dati: ore 23.51- Al via lo spoglio delle schede grigie ore 23.46- Non c’è storia sulle schede azzurre: dominio Lombardi, 146 a 28 il dato finale ore 23.39- Iniziato lo scrutinio delle schede arancio: Lombardi già avanti 48 a 13. ore 23.26– Finite le schede azzurre, Lombardi avanti 298 a 132 ore 23.09- Il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio ad un passo dall’entrata in consiglio comunale: la vittoria di Lombardi, garantirebbe al primo cittadino fortorino la carica di consigliere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022)di lettura: 2 minutiBenevento – Iniziato alle 22, al PalaTedeschi, lo scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente delladi Benevento. La sfida è tra Antonio Calzone, sindaco di Reino, e Nino, sindaco di Faicchio. Questi i dati: ore 23.51- Al via lo spoglio delle schede grigie ore 23.46- Non c’è storia sulle schede azzurre: dominio, 146 a 28 il dato finale ore 23.39- Iniziato lo scrutinio delle schede arancio:già avanti 48 a 13. ore 23.26– Finite le schede azzurre,avanti 298 a 132 ore 23.09- Il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio ad un passo dall’entrata in consiglio comunale: la vittoria di, garantirebbe al primo cittadino fortorino la carica di consigliere ...

