Elezioni, politologo D'Alimonte: "Fi al 20%? Non credo, Berlusconi ha perso appeal su moderati" (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Nonostante il rispetto che ho per le capacità di 'campaigner' che Berlusconi ha dimostrato in tutta la sua vita politica oggi non credo che possa arrivare al 20%. Il Cavaliere ha perso quell'appeal che aveva nell'elettorato moderato ed il suo ruolo nell'affossamento del governo Draghi ha accentuato questo distacco". Ne parla con l'Adnkronos Roberto D'Alimonte, politologo e docente di 'Sistema politico italiano' nel Dipartimento di Scienze politiche della Luiss che osserva: "Anche l'area di destra ha destinazioni più appetibili di Berlusconi, senza tener conto che c'è Calenda che ha dimostrato, pur non avendo deciso dove schierarsi, di poter essere un magnete per gli elettori di centro destra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Nonostante il rispetto che ho per le capacità di 'campaigner' cheha dimostrato in tutta la sua vita politica oggi nonche possa arrivare al. Il Cavaliere haquell'che aveva nell'elettorato moderato ed il suo ruolo nell'affossamento del governo Draghi ha accentuato questo distacco". Ne parla con l'Adnkronos Roberto D'e docente di 'Sistema politico italiano' nel Dipartimento di Scienze politiche della Luiss che osserva: "Anche l'area di destra ha destinazioni più appetibili di, senza tener conto che c'è Calenda che ha dimostrato, pur non avendo deciso dove schierarsi, di poter essere un magnete per gli elettori di centro destra ...

lifestyleblogit : Elezioni, politologo D'Alimonte: 'Fi al 20%? Non credo, Berlusconi ha perso appeal su moderati' - - italiaserait : Elezioni, politologo D’Alimonte: “Fi al 20%? Non credo, Berlusconi ha perso appeal su moderati” - TV7Benevento : Elezioni, politologo D'Alimonte: 'Fi al 20%? Non credo, Berlusconi ha perso appeal su moderati' -… - fisco24_info : Elezioni, politologo D'Alimonte: 'Fi al 20%? Non credo, Berlusconi ha perso appeal su moderati': (Adnkronos) - 'Cal… - AndreaSaviane1 : RT @Lavitadelpopolo: L’imminente campagna elettorale vista dal politologo Paolo Feltrin -