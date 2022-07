Elezioni politiche: si è dimesso il presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta verso la candidatura al parlamento (Di giovedì 28 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione Provinciale di Foggia: Il presidente della Provincia, Nicola Gatta, ha trasmesso nella serata di oggi alla Segreteria Generale dell’Ente le sue dimissioni. L’atto ha natura tecnica ed è finalizzato alla cessazione delle funzioni presidenziali, nel rispetto del Decreto che disciplina le condizioni di candidabilità nelle Elezioni per il rinnovo del parlamento. “Con la caduta del Governo Draghi e lo scioglimento delle Camere il quadro politico è evidentemente mutato in modo repentino ed improvviso – spiega Nicola Gatta –. Con le Elezioni anticipate del prossimo 25 settembre si è manifestato un interesse per un mio eventuale impegno ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 28 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazionele di: Il, ha trasmesso nella serata di oggi alla Segreteria Generale dell’Ente le sue dimissioni. L’atto ha natura tecnica ed è finalizzato alla cessazione delle funzioni presidenziali, nel rispetto del Decreto che disciplina le condizioni di candidabilità nelleper il rinnovo del. “Con la caduta del Governo Draghi e lo scioglimento delle Camere il quadro politico è evidentemente mutato in modo repentino ed improvviso – spiega–. Con leanticipate del prossimo 25 settembre si è manifestato un interesse per un mio eventuale impegno ...

