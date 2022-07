Elezioni, Meloni a Letta: “La scelta è tra lui e noi, siamo pronti”. Salvini: “Leader FdI premier? Decidono gli italiani, ma nessuna vittoria è scontata”. Renzi: “Se c’è pareggio si riparta da Draghi” (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Leader della Lega: «Ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 28 luglio 2022) Ildella Lega: «Ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto»

pietroraffa : == Meloni:'Dall'Italia pieno sostegno alla battaglia del popolo ucraino. Vogliamo difendere gli interessi nazionali… - Agenzia_Ansa : Meloni: 'Un'Italia guidata da Fratelli d'Italia sarà affidabile all'estero'. La leader di Fdi assicura: 'Saremo gar… - GabriGiammanco : Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berlu… - ttenti : RT @GabriGiammanco: Il centro-destra trova l’accordo per le elezioni ed @EnricoLetta si precipita a denunciare la subalternità di Berluscon… - alfios_potamos : RT @Ulissevietato01: Elezioni 2022 Il PD non può proporre conquiste sociali perché il mondo liberista glielo proibisce QUINDI Accusa Melo… -