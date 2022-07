Elezioni | Mannheimer | ' Fi al 20%? Se Berlusconi fa campagna straordinaria è possibile'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Una discesa in campo di Silviopotrebbe portare Forza Italia al 20 per cento nei prossimi mesi? "Glielo auguro. Tutto èperché gli italiani sono molto mobili in questo ultimo periodo. Ricordo che il 30% sceglie nell'ultima settimana in base allaelettorale". Così risponde all'Adnkronos il sondaggista Renatoche aggiunge: "potrebbe riuscire ad arrivare alse facesse unaelettorale. Mi sembra complicato altrimenti partendo da un 10 per cento, ma in Italia tutto è".

"Eppure non si accordano - commenta- Come dice il politologo Roberto D'Alimonte: il centro non è un polo ma un pollaio con tanti galli dalle individualità troppo forti per trovare una ...Così il sociologo e sondaggista Renato(Istituto di ricerca sociale e di marketing Eumetra). Il sondaggista, commentando all'Adnkronos l'apertura ed al tempo stesso i paletti del leader di ... Elezioni, il sondaggista Mannheimer: “Meloni prossimo premier. Ecco perché” Roma, 28 lug. Una discesa in campo di Silvio Berlusconi potrebbe portare Forza Italia al 20 per cento nei prossimi mesi "Glielo auguro. Tutto è possibile perch ...Renato Mannheimer: "Calenda non ha nessuna speranza né ambizione di diventare presidenze del Consiglio, anche se in questo paese tutto può succedere”.