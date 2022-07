Elezioni | Letta | Renzi? Non mettiamo veto su nessuno - Salvini | Putin dietro caduta Draghi è fesseria

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il leader di Italia Viva: 'Le alleanze si fanno sulle idee, non sulle poltrone'. Raggiunta l'intesa nel centrodestra sulla premiership: chi otterrà più voti, indicherà il presidente del ...

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - TgLa7 : Elezioni: #Letta, ci sono alleanze che siamo costretti a fare - fattoquotidiano : Elezioni, Letta: “Dopo il voto sole o luna, non ci sono terze vie” – Video - News24_it : Elezioni, la diretta - Salvini dopo l'intesa sui collegi: 'Su flat tax, nucleare e ponte sullo Stretto centrodestra… - Giornaleditalia : #lettaDiegoFusaro Elezioni, Letta e le sinistre fucsia si schierano dalla parte di Draghi -

Il leader di Italia Viva: 'Le alleanze si fanno sulle idee, non sulle poltrone'. Raggiunta l'intesa nel centrodestra sulla premiership: chi otterrà più voti, indicherà il presidente del ...Leggi anche2022, vertice centrodestra: "Accordo su scelta premier e collegi"2022, tensione tra centristi a vertice centrodestra2022,: "Berlusconi e Salvini nelle ...Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Letta mi ha telefonato sabato e mi ha detto: 'quello che leggi sui giornali..., guardiamo, ci sentiremo". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà Estat ...Preoccupazione per la riforma pensioni e il reddito di cittadinanza che potrebbero essere messi in forse dalle elezioni di settembre ...