Elezioni, le riforme costituzionali del centrodestra (se vince con il 66%): dal Quirinale al federalismo (Di giovedì 28 luglio 2022) Presidenzialismo e Roma Capitale, federalismo fiscale differenziato, revisione del rapporto di preminenza del diritto internazionale su quello nazionale, resurrezione delle province.Queste... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 luglio 2022) Presidenzialismo e Roma Capitale,fiscale differenziato, revisione del rapporto di preminenza del diritto internazionale su quello nazionale, resurrezione delle pro.Queste...

Piu_Europa : “Whatever It Takes”. 10 anni fa, con queste tre semplici parole, Draghi salvò l’eurozona. Oggi Conte, Salvini e B… - Piu_Europa : Il 25 settembre si terranno le prossime elezioni politiche. +Europa si candida a portare avanti l’agenda Draghi an… - Piu_Europa : Primo giorno senza Draghi al Governo e prima vittoria per la corporazione dei tassisti. Alle elezioni porteremo av… - TuttoSuRoma : Elezioni, le riforme costituzionali del centrodestra (se vince con il 66%): dal #Quirinale al federalismo - MorinelliTony : RT @BimbiMeb: “le alleanze si fanno mettendo al centro le scelte per i cittadini. Io, ad esempio, voglio dare più soldi per la sanità,con i… -