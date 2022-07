Elezioni, in vista del 25 settembre Mediaset anticipa l'avvio dei talk (Di giovedì 28 luglio 2022) Da fine agosto ripartono i principali programmi di prima serata che si aggiungono a quelli che per tutto il mese racconteranno la campagna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) Da fine agosto ripartono i principali programmi di prima serata che si aggiungono a quelli che per tutto il mese racconteranno la campagna ...

bartolopietro1 : Salvini annuncia di voler tornare a #Lampedusa. Mentre l'hotspot dell'Isola si riempie, ricominica lo show della Le… - Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Centrodestra: dopo il nome del premier, trovata l'intesa anche sui colleg: sono 221 quelli uninominali che verranno ripar… - EnriGiusti : RT @edmondocirielli: Sto presiedendo la Direzionale nazionale del Partito in vista delle elezioni del 25 settembre Avanti Patrioti???? #fr… -