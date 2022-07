**Elezioni: Di Maio, Pd? Coalizione naturale, via irresponsabili che hanno fatto cadere Draghi** (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Alleanza con il Pd? "Io dico che questa crisi è stata provocata da irresponsabili, che hanno sacrificato gli interessi degli italiani a quelli dei loro partiti. Io dico: 'mettiamoci insieme tutti quelli che hanno provato a salvare il governo, ad evitare una crisi in agosto con tutti i contraccolpi che ne derivano per i cittadini. Rispetto a questo, c'è una Coalizione naturale e che deve lasciare fuori gli estremismi che hanno scelto se stessi sacrificando gli interessi del Paese". Così il ministro Agli Affari Esteri Luigi Di Maio, ospite di Morning News su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Alleanza con il Pd? "Io dico che questa crisi è stata provocata da, chesacrificato gli interessi degli italiani a quelli dei loro partiti. Io dico: 'mettiamoci insieme tutti quelli cheprovato a salvare il governo, ad evitare una crisi in agosto con tutti i contraccolpi che ne derivano per i cittadini. Rispetto a questo, c'è unae che deve lasciare fuori gli estremismi chescelto se stessi sacrificando gli interessi del Paese". Così il ministro Agli Affari Esteri Luigi Di, ospite di Morning News su Canale 5.

