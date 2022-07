Elezioni, così la grande ammucchiata del centro consegnerà il Paese alla destra (Di giovedì 28 luglio 2022) di Daniele Giuseppe Cannata La coalizione di destra ha appena trovato l’intesa sia sulla divisione dei collegi (45% a Fratelli d’Italia, 32% Lega, 19% Forza Italia e 4% Noi con l’Italia) che sull’indicazione del candidato premier (decide chi prende un voto in più). Insomma, la montagna ha partorito il topolino. Ma davvero qualcuno credeva che non avrebbero trovato l’accordo o che ci avrebbero messo più del dovuto? La destra è sempre unita quando c’è da vincere per spartirsi potere e poltrone. Invece dall’altra parte? Se c’è qualcuno batta un colpo! Continuano ad accartocciarsi tra veti e contro veti, come se fossero tutti degli immensi statisti di cui l’Italia non possa fare a meno. Tra Calenda che si candida a premier con uno striminzito 6% (allora vale tutto!), a Letta che pare voler imbarcare proprio tutti e, udite udite, tiene ancora la porta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) di Daniele Giuseppe Cannata La coalizione diha appena trovato l’intesa sia sulla divisione dei collegi (45% a Fratelli d’Italia, 32% Lega, 19% Forza Italia e 4% Noi con l’Italia) che sull’indicazione del candidato premier (decide chi prende un voto in più). Insomma, la montagna ha partorito il topolino. Ma davvero qualcuno credeva che non avrebbero trovato l’accordo o che ci avrebbero messo più del dovuto? Laè sempre unita quando c’è da vincere per spartirsi potere e poltrone. Invece dall’altra parte? Se c’è qualcuno batta un colpo! Continuano ad accartocciarsi tra veti e contro veti, come se fossero tutti degli immensi statisti di cui l’Italia non possa fare a meno. Tra Calenda che si candida a premier con uno striminzito 6% (allora vale tutto!), a Letta che pare voler imbarcare proprio tutti e, udite udite, tiene ancora la porta ...

pietroraffa : Jason Horowitz sul New York Times:'Le elezioni a ottobre potrebbero partorire un governo dominato da partiti molto… - gparagone : 9 Italiani su 10 pronti a mettere la croce su chi l'ABOMINIO di #GreenPass ed #ObbligoVaccinale lo ha voluto, soste… - pietroraffa : 'Le ricette di Trump e dei suoi consiglieri ricordano da vicino quelle di Lega e Fratelli d'Italia: nel migliore de… - ckiikc : @orfini Io la vedo così, poi ditemi se sbaglio: state per caso correggendo un vostro errore madornale per prendervi… - simofreeman3 : @EnricoLetta Sta facendo la sceneggiata… tanto lo sappiamo che ambite ad un governo tecnico dopo elezioni così pote… -