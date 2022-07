Elezioni, civici pugliesi: no a scelte calate dall’alto, i territori importanti per la partita nazionale Istanze nello schieramento progressista (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci sono i rappresentanti di Con e degli altri movimenti civici pugliiesi a descrivere cosa occorra fare, secondo loro. Le Elezioni del 25 settembre rappresentano una partita nazionale diversa dalle altre, con un’importanza forse senza precedenti perché non vengano dispersi i contenuti progressisti. Il cinismo, dunque, deve contare perché è dai territori che deve venire una proposta ed una rappresentanza, anche in termini di candidature. Anche nelle liste plurinominali. Insomma il Pd non potrà fare da solo, è quanto viene evidenziato di fatto. No a scelte di programmi e candidati calate dall’alto il 23 agosto, ci vuole subito un tavolo dell’area progressista. L'articolo Elezioni, civici ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci sono i rappresentanti di Con e degli altri movimentipugliiesi a descrivere cosa occorra fare, secondo loro. Ledel 25 settembre rappresentano unadiversa dalle altre, con un’importanza forse senza precedenti perché non vengano dispersi i contenuti progressisti. Il cinismo, dunque, deve contare perché è daiche deve venire una proposta ed una rappresentanza, anche in termini di candidature. Anche nelle liste plurinominali. Insomma il Pd non potrà fare da solo, è quanto viene evidenziato di fatto. No adi programmi e candidatiil 23 agosto, ci vuole subito un tavolo dell’area. L'articolo...

