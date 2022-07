Elezioni | centrodestra pronto | “Tavolo del programma si insedierà nelle prossime ore”

(Di giovedì 28 luglio 2022) La regola del 2018 verrà rispettata: non è stato facile per Giorgia Meloni, ma alla fine l’accordo sulla premiership è rimasto lo stesso. Chi prenderà più voti indicherà il prossimo presidente del Consiglio e la leader di Fratelli d’Italia ha ottenuto la conferma e la chiarezza che cercava dagli alleati. Durante il vertice riunitosi a L'articolo proviene da Inews24.it.

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - LegaSalvini : COMUNICATO DEL CENTRODESTRA I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obie… - AndreaVenanzoni : Se il PD dovesse perdere le elezioni, rientrerà comunque dalla finestra grazie ai Ministri del centrodestra che ric… - sfnlcd : RT @LegaSalvini: COMUNICATO DEL CENTRODESTRA I leader del centrodestra hanno raggiunto pieno accordo e avviato il lavoro con l’obiettivo d… - LNN999 : RT @GiancarloDeRisi: Delusi gli uccellacci del malaugurio: sarà Giorgia Meloni la prima donna premier se il Centrodestra vincerà le elezion… -

Si profilano almeno tre grandi schieramenti , alternativi gli uni agli altri: il, il PD con diversi alleati, il Movimento 5 Stelle a sua volta impegnato nella ricerca di alleanze. Sembra ...Ilsembra già dare per scontato come andrà il voto. Vinceranno! E così, chi fino ad ... quando tutti siamo costretti a rovistare tra le pieghe delle norme che regolano le, è che ...Nel centrodestra torna (quasi) il sereno. Dopo le porte di Arcore sbattute al termine del vertice turbolento del maggio scorso, Fdi, Lega e Forza Italia si ritrovano e si ricompattano.Le serve un federatore, una figura terza, con ancoraggi a Bruxelles e Washington, che garantisca quei mondi che non si fidano di lei ...